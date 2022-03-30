Мужчину на «Минске» и подростка на «Альфе» остановили в Карелии

В Госавтоинспекции республики привели статистику ДТП с участием водителей без прав.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, с начала 2022 года на дорогах республики произошло 6 ДТП с участием водителей, не имеющих права управлением транспортным средством. В этих авариях пострадали 8 человек.

В Прионежском районе от управления отстранили двух водителей. Житель поселка Ладва, 34-летний мужчина, не только сел за руль мотоцикла «Минск» без прав, но еще и сам двухколесный транспорт не был зарегистрирован. Помимо этого, в районе автоинспекторы прервали путь 16-летнего подростка, без прав рулившего мопедом «Альфа».

Нарушителям грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Напомним, 12 апреля мотоциклист получил травмы в результате ДТП на Лесном проспекте в Петрозаводске.