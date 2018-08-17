Мужчину, который ушел из дома в шлепках, так и не нашли – для поиска нужны волонтёры

В Карелии для поиска мужчины, который ушел из дома в деревне Мансила 8 августа и не вернулся, требуются волонтеры.

Напомним, в группе "Поиск людей в Карелии" был объявлен розыск пропавшего без вести Максима Е,, 1986 года рождения, который находился в деревне Мансила Питкярантского района.

Как стало известно, 8 августа он ушел из дома в деревне и не вернулся. Был одет в джинсовую куртку, футболку и спортивки. На ногах шлепки. С собой поясная сумочка.

Спустя неделю, мужчину так и не нашли. В настоящее время ведется сбор добровольцев для организации полномасштабных поисков в Петрозаводске.

"Будем искать в городе по районам! Сегодня ровно неделя с пропажи, надо действовать оперативнее, собирать любую информацию! Будут родители, давайте поможем кто не равнодушен", - такое объявление распространяется в соцсетях.

По всем вопросам поиска Максима Е. необходимо обращаться к координатору Александру по телефону +7 (953) 536-64-46 или по номеру +7 (921) 946-53-51.