Мужчину с больным сердцем экстренно доставили из Кеми в Петрозаводск

Экстренная медицинская помощь потребовалась жителю Кемского района, страдающему хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

"Вертолетом санавиации он только что доставлен в Петрозаводск, в Больницу скорой медицинской помощи", - сообщил на своей странице в соцсети Охлопков.

Всего с начала года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" вертолеты санавиации совершили уже 26 полетов: в Лоухский, Пудожский, Сегежский, Беломорский, Кемский районы, в Костомукшу и Санкт-Петербург.

Осуществлена медицинская эвакуация в специализированные стационары 37 человек, включая 6 детей, в том числе ребенка в возрасте до года. Большинство пациентов из районов – с сердечно-сосудистой катастрофой – госпитализированы в региональный сосудистый центр на базе Республиканской больницы им. В.А. Баранова.