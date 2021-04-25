Реклама на сайте
Прислать новость
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска 21
25.04.2021 16:59
Книга про бывшего главу Петрозаводска Николая Левина получила приз 18
25.04.2021 16:03
Аттракцион «Музей световых фигур» появится в Карелии (ФОТО) 1
25.04.2021 13:08
«О здоровье мало кто задумывался - радиация не пахнет, не обжигает»
Новое
Сегодня 11:20
Все школьные учебники будут проверены после заявления президента 7
25.04.2021 21:20
«Видимо, мир, труд, май теперь не в чести» 22
25.04.2021 13:25

Мужчину в Карелии осудили за 8 "сувенирных" патронов

Новости. Общество
10:38, 26 Апреля 2021
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
Загрузка...

В Питкярантском районе местный житель получил штраф за то, что нашел в лесу восемь патронов и оставил их себе в качестве сувенира, сообщили в МВД Карелии.

В январе 2021 года полицейские Питкярантского района получили оперативную информацию о том, что 50-летний житель одного из посёлков незаконно хранит боеприпасы.

Сотрудники уголовного розыска провели в доме мужчины обыск, в ходе которого у него были обнаружены и изъяты 8 патронов калибра 5,6 мм к нарезному оружию. Необходимого разрешения на хранение данных боеприпасов житель Карелии не получал. Он рассказал полицейским, что нашёл патроны в лесу осенью 2014 года и оставил их себе в качестве сувенира. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

В ходе расследования дознавателем собрана достаточная для обвинения доказательная база. Мужчина осужден к мере наказания в виде судебного штрафа.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-04-26 10:45:11
Настучали завидущие друзья-охотники, - авторитетно заметил кот.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»
21.04.2021, 19:36
Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Аналитика

23.04.2021 12:15
Капитал
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 4
Возглавляемый бывшими федеральными чиновниками фонд по развитию Соловецкого архипелага сможет без торгов получить землю в Кемском и Беломорском районах Карелии.
Мусорная реформа по-беломорски 1
23.04.2021 12:12
Послание Федеральному собранию: главные заявления Путина 10
21.04.2021 18:05
Чистый город - в субботник и круглый год 6
21.04.2021 13:10
На задворках Арктики 3
21.04.2021 12:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:20
Частная жизнь
«О здоровье мало кто задумывался - радиация не пахнет, не обжигает»
Ветеран МВД Карелии Андрей Павлов поделился воспоминаниями о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
«Историческую память пытаются вымарать из сознания людей» 5
23.04.2021 16:20
Удалить всё лишнее: от папиллом до «косточек» на ногах — вопрос одного дня!
19.04.2021 16:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»