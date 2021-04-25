Мужчину в Карелии осудили за 8 "сувенирных" патронов

В Питкярантском районе местный житель получил штраф за то, что нашел в лесу восемь патронов и оставил их себе в качестве сувенира, сообщили в МВД Карелии.

В январе 2021 года полицейские Питкярантского района получили оперативную информацию о том, что 50-летний житель одного из посёлков незаконно хранит боеприпасы.

Сотрудники уголовного розыска провели в доме мужчины обыск, в ходе которого у него были обнаружены и изъяты 8 патронов калибра 5,6 мм к нарезному оружию. Необходимого разрешения на хранение данных боеприпасов житель Карелии не получал. Он рассказал полицейским, что нашёл патроны в лесу осенью 2014 года и оставил их себе в качестве сувенира. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

В ходе расследования дознавателем собрана достаточная для обвинения доказательная база. Мужчина осужден к мере наказания в виде судебного штрафа.