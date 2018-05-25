Мужчины "обчистили" машину соседа в Петрозаводске

Полицейские раскрыли кражу из автомобиля на Октябрьском проспекте.

По данным МВД Карелии, в полицию обратился 30-летний горожанин и рассказал, что его автомобиль был припаркован у дома. В один из дней он увидел, что машину вскрыли.

"Добычей автомобильных воров стали аккумулятор, акустические колонки, автомагнитола и компрессор. Ущерб составил не менее 6000 рублей", - отметили в МВД.

Подозреваемыми оказались двое граждан, проживающих по соседству с потерпевшим. Они были задержаны сотрудниками уголовного розыска и дали признательные показания. Известно, что все похищенное было продано. Возбуждено уголовное дело.