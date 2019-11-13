Мужчины отоварились в ювелирном магазине за счет жителя Карелии

В полицию Суоярвского района с заявлением о краже банковской карты обратился местный житель, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал полицейским, что накануне проводил время в компании двух приятелей. Когда закончился алкоголь, он дал одному из них свою карту, сообщил пин-код и отправил в магазин. Приятель вернулся с покупками, а во время следующего похода в магазин пропал вместе с картой.

Злоумышленник обналичил более 12 тысяч рублей.

После к нему присоединился еще один участник вечеринки, и они зашли в ювелирный магазин. Один приобрел себе серебряную цепь, а другой – кольцо для жены.

Позже количество денег на карте уменьшилось еще на 30 тысяч рублей.

Подозреваемые в кражах – 40-летний и 41-летний мужчины.



Возбуждены уголовные дела.

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