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Новости. Криминал
09:28, 13 Ноября 2019
фото: ©pixabay.com

Мужчины отоварились в ювелирном магазине за счет жителя Карелии

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В полицию Суоярвского района с заявлением о краже банковской карты обратился местный житель, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал полицейским, что накануне проводил время в компании двух приятелей. Когда закончился алкоголь, он дал одному из них свою карту, сообщил пин-код и отправил в магазин. Приятель вернулся с покупками, а во время следующего похода в магазин пропал вместе с картой. 

Злоумышленник обналичил более 12 тысяч рублей. 

После к нему присоединился еще один участник вечеринки, и они зашли в ювелирный магазин. Один приобрел себе серебряную цепь, а другой – кольцо для жены. 

Позже количество денег на карте уменьшилось еще на 30 тысяч рублей. 

Подозреваемые в кражах – 40-летний и 41-летний мужчины.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее таксист в Петрозаводске украл деньги с карты клиента. 

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