Музыкальный театр Карелии ищет оперные голоса

Оперная труппа Музыкального театра республики объявила вакансии.
«Большой» театр Карелии приглашает на работу на постоянной основе лирического тенора, драматического тенора, драматическое сопрано. Об этом сообщается в официальном паблике театра.
Резюме и ссылки на записи принимают по адресу mrteatr@yandex.ru
Ранее сообщалось, Музыкальный театр Карелии завершит сезон премьерой балета-фэнтези «Алиса».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание