Музыкальный театр отправится на гастроли по районам Карелии, несмотря на коронавирус

Балетная труппа Музыкального театра Карелии выступит в Питкяранте, Сортавале, Медвежьегорске и Беломорске.

В конце ноября выступления артистов пройдут в Питкяранте и Сортавала, в декабре танцовщики посетят Медвежьегорск и Беломорск. В гастрольной программе – фрагменты балетов "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Раймонда", "Вальпургиева ночь" и "Гаянэ". В гастролях примет участие вся балетная труппа театра. Такой масштабный показ балетного искусства состоится на районных сценах Карелии впервые. Он проходит в рамках в рамках празднования 100-летия республики. Вход на концерты будет свободным, сообщили в Музыкальном театре.

В театре обещают, что жители районов Карелии будут иметь возможность увидеть фрагменты балетных спектаклей максимально приближенными к тому, как они показываются на большой сцене в Петрозаводске.

Так, 28 ноября в Питкярантском доме культуры артисты покажут дивертисмент из балета Александра Глазунова "Раймонда" и хореографическую картину "Вальпургиева ночь" на музыку Шарля Гуно. Премьера этих спектаклей открыла сезон в Музыкальном театре.

29 ноября на сцене социально-культурного молодежного центра Сортавалы будут показаны фрагменты балетов "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" Чайковского и "Гаяне" Хачатуряна.

13 и 14 декабря карельский балет продолжит свой "культурный десант" в районы республики и отправится на север. В эти дни состоятся выступления в Медвежьегорске и Беломорске.

Как отметили в театре, для танцовщиков классического балета выступление на площадках районных домов культуры, безусловно, станет испытанием на прочность. Показ таких сложных спектаклей требует и специального оснащения сцены, и идеально ровного пола, и профессионального светового оборудования. Техническая группа Музыкального театра уже посетила места будущих гастролей, оценила их возможности и необходимый объем работ по подготовке сцены. Световое и звуковое оборудование, декорации, костюмы и даже специальное покрытие для пола – все это будет привезено в районные дома культуры из Петрозаводска и поможет обеспечить надлежащее качество показа.

Напомним, в связи с выявлением очага коронавируса в Музыкальном театре Карелии начало сезона было отложено.

Ранее сообщалось, что проведение массовых мероприятий запретили в Карелии из-за COVID-19.