Музыкант из Петрозаводска, исполняющий рок на аккордеоне, примет участие во всероссийском конкурсе

Петр Бартош представит Карелию на вокальном телеконкурсе "Новая звезда", сообщили в Минкультуры республики.

"Новая звезда" – масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие представители из всех федеральных округов Российской Федерации – по одному участнику от каждого региона.

Республику Карелия на конкурсе представит певец и музыкант Петр Бартош. Петр играет на аккордеоне, клавишных, ударных, бас-гитаре, контрабасе. Чаще всего он выступает с аккордеоном, которым владеет виртуозно, и любит исполнять на нем разные произведения, даже рок и арии.

Задача всероссийского конкурса "Новая Звезда" – продемонстрировать огромный творческий потенциал исполнителей из регионов России, отразить красоту и самобытность разных частей страны. Выступление каждого из участников сопровождается видео-открыткой о крае, который он представляет, и о нем самом.

Эфиры первого тура конкурса будут показаны на канале "Звезда" с 23 по 30 декабря этого года. Эфирные показы полуфиналов и финала конкурса запланированы со 2 по 4 января 2019 года. В это время пройдет масштабное голосование среди телезрителей.

В конкурсе "Новая звезда" побеждают два участника. 4 января пройдет награждение лучшего исполнителя по мнению жюри конкурса – знаменитых музыкальных экспертов во главе с председателем жюри композитором Максимом Дунаевским. 7 января объявят лучшего исполнителя, которого выбрали телезрители. Главный приз конкурса – предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение.