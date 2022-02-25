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МВД Карелии: От сотрудников ППС злоумышленникам не убежать

Новости. Общество
10:58, 02 Марта 2022
фото: © Управление МВД России

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Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы Петрозаводска раскрывают преступления по горячим следам, сообщили в МВД Карелии.

Февральским днём наряд патрульно-постовой службы был направлен в один из сетевых магазинов Петрозаводска: неизвестный похитил несколько товаров. Прибыв по адресу, полицейские опросили свидетелей, получили приметы подозреваемого и незамедлительно начали отрабатывать близлежащие территории. Гражданин, схожий по описанию, был замечен. Он попытался скрыться во дворах, однако был задержан и доставлен в отдел полиции.

Спустя несколько дней удалось оперативно раскрыть еще одно имущественное преступление. В микрорайоне Кукковка средь бела дня неизвестный отобрал мобильный телефон у пожилого мужчины. Сотрудники батальона ППСП быстро собрали необходимую информацию, установили и задержали подозреваемого. В ходе беседы с полицейскими гражданин сознался, что похищенный телефон успел продать за бесценок.

Новая смена, и новое служебное задание – в продуктовом магазине один из посетителей расплатился за товар купюрой «Банка приколов». Полицейские получили приметы подозреваемого и вскоре, двигаясь по маршруту патрулирования, его задержали. Продавец магазина опознала недобросовестного покупателя.

Нередко полицейские раскрывают преступления и во внеслужебное время. Так, в свой выходной день сотрудник ОБППСП УМВД России по городу Петрозаводску во время прогулки увидел, что двое продавцов пытаются догнать мужчину, выбежавшего из магазина. Он оперативно отреагировал и предпринял меры к задержанию неизвестного. Впоследствии оказалось, что тот открыто похитил из торгового заведения бутылку водки.

В настоящее время по всем вышеперечисленным фактам преступной деятельности возбуждены и расследуются уголовные дела.

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