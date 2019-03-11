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Новости. Общество
17:20, 11 Марта 2019
фото: ТАСС

МВД Карелии просит сообщить, где торгуют смертью

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Полиция призывает граждан сообщать о фактах распространения, употребления и хранения наркотиков, пишет МВД Карелии.

На территории Республики Карелия с 11 по 22 марта проходит первый этап Всероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью".

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия призывают граждан – по известным фактам употребления, распространения и хранения наркотиков сообщать по телефону в Петрозаводске: 8 (8142) 715-420 или 102/112.

Цель акции - предупреждение распространения наркомании среди молодёжи, выявление факторов вовлечения её в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психоактивных веществ, повышение уровня осведомлённости населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством РФ.

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Комментарии

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Мизантроп
2019-03-11 18:06:52
Где торгуют знают в Карелиястате и Минэкономстагнации. Где то ведь они дурь берут?
Не благодарите.
Неравнодушный
2019-03-11 17:50:12
На каждом шагу точки, где торгуют напитками с содержанием этанола(спирта), сильнодействующего наркотика, вызывающего сначала приятное возбуждение, а затем паралич нервной системы.
бюджет
2019-03-11 17:22:33
А про паленку надо сообщать? Или пусть травятся? Торгуют не скрываясь.
Гость
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