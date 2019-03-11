МВД Карелии просит сообщить, где торгуют смертью

Полиция призывает граждан сообщать о фактах распространения, употребления и хранения наркотиков, пишет МВД Карелии.

На территории Республики Карелия с 11 по 22 марта проходит первый этап Всероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью".

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия призывают граждан – по известным фактам употребления, распространения и хранения наркотиков сообщать по телефону в Петрозаводске: 8 (8142) 715-420 или 102/112.

Цель акции - предупреждение распространения наркомании среди молодёжи, выявление факторов вовлечения её в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психоактивных веществ, повышение уровня осведомлённости населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством РФ.