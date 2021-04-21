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МВД объявило о снижении преступности в Карелии в 2021 году

Новости. Криминал
08:05, 22 Апреля 2021
фото: пресс-служба МВД по РК
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Количество зарегистрированных преступлений в Карелии за три месяца 2021 года сократилось на 6,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Карелии.

Общее число преступлений, направленных против личности, снизилось на 8,8 %. В том числе, сократилось количество фактов причинения вреда здоровью: тяжкого - на 38,9 %, легкого - на 35,4 %.

Более половины от общего числа преступлений составляют посягательства на собственность. Их общее количество уменьшилось на 7,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В структуре имущественных преступлений сократилось число краж, фактов уничтожения имущества, грабежей, разбоев, угонов и поджогов.

Уличная преступность сократилась почти в 1,5 раза.

Особо в МВД отметили снижение темпов роста хищений, совершенных дистанционным способом. Если в прошлом году их число в первом квартале выросло на 67,1%, то в 2021 году – лишь  на 7,7 %. В целом на территории республики общее число зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно–телекоммуникационных технологий возросло на 9,2 %.

Кроме того, сотрудники органов внутренних дел выявили 22 преступления коррупционной направленности, 14 преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, 4 факта взяточничества.

«Итоги первого квартала 2021 года показали, что контроль за состоянием правопорядка на территории республики министерством внутренних дел по Республике Карелия обеспечен», - говорится в сообщении.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
udo
2021-04-22 09:33:35
На волю выйдем, всем отомстим.((
Гость
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