МВД планирует снести заброшенное здание в Петрозаводске после жалоб жителей

МВД Карелии планирует снести принадлежащее ему заброшенное здание в Петрозаводске, обрушения которого опасаются жильцы соседних домов.

Об этом говорится в официальном ответе министерства на публикацию "Вестей Карелии".

Жильцы соседних домов рассказали нашему изданию, что дом №5 по улице Радищева много лет находится в полуразрушенном состоянии, в здании обвалилась кровля, под угрозой обрушения находятся другие конструкции.

Подробнее читайте в материале издания.