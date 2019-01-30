МВД: Все сообщения о "минировании" зданий в Петрозаводске оказались ложными

В МВД Карелии могут возбудить уголовное дело после звонков о минировании школ, больниц и административных зданий в республике.

"По анонимным сообщениям о возможном минировании учреждений Петрозаводска, поступившим сегодня в полицию, проведены проверки с участием сотрудников полиции и Росгвардии. В настоящее время все анонимные сообщения отработаны, угроз не выявлено", - рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводятся мероприятия, направленные на установление личности автора этих сообщений", - сказали в ведомстве.