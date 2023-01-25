«Мы приехали не вредить»: инвестор рассказал о новых подходах в обращении с мусором в Карелии

В новом году карельский экологический оператор стал частью Группы «ЭкоЛайн», отвечающей за отходы в Московской области и на части территории Москвы.

В наступившем году произошла монополизация мусорного рынка в Карелии. Наш региональный оператор, КЭО, стал частью Группы «ЭкоЛайн», отвечающей за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Московской области и на части территории Москвы и владеющей комплексами по переработке отходов.



Московская компания выиграла конкурсы на погрузку, транспортировку и передачу отходов как в Петрозаводске, так и в районах республики.



«Мы приехали не вредить. Мы пришли не потому, что кто-то этого захотел, а потому что по 44 федеральному закону о госзакупках наши коллеги не могли участвовать в конкурсе. Региональный оператор на республику один, и он работает по 44 закону», — объяснил нынешнюю ситуацию на мусорном рынке в республике Алексей Чувиков, первый заместитель гендиректора Группы «ЭкоЛайна», председатель Совета директоров Карельского экологического оператора.



В целом, работа Группы «Эколайн» в Карелии будет выглядеть следующим образом. В Петрозаводске уже смонтировали первую станцию сортировки мусора. На ней будут отбирать подходящие отходы, и грузовиками отправлять их на заводы по переработке в другие регионы страны. Для этого в городе установят купленные три тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора.



Кроме того, в районах республики поставят шесть станций по перегрузке мусора, две из них снабдят линиями сортировки. Также в планах инвестора через три года возвести на действующем полигоне в Орзеге (Прионежский район) свой комплекс по переработке отходов. С его помощью в «ЭкоЛайне» планируют перейти на стопроцентную сортировку мусора с минимумом захоронения отходов.



Все подробности о новом инвесторе, а также о том, почему его работа в Костомукше началась с громкого скандала, читайте в нашем материале «Мусорная реформа на живую нитку».