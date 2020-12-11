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"Мы сделали выбор в пользу устойчивости политической системы, сохранения социальных гарантий, культурных традиций"

Новости. Политика
10:04, 12 Декабря 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил жителей с Днем Конституции и напомнил, как она менялась.

"Сегодня отмечается один из наших главных государственных праздников – День Конституции, - написал Парфенчиков в соцсети.  - Она была принята 27 лет назад и с тех пор является главным ориентиром в развитии страны и общества, фундаментом, на котором строится будущее.

Однако, Конституция – это живой механизм, который, как и вся наша жизнь, может меняться. Ее нормы должны соответствовать требованиям времени, новым вызовам, с которыми сталкивается страна и общество. Поэтому очень важно было внести в основной закон поправки, что и было сделано в этом году в ходе общероссийского голосования. Изменения в Конституцию поддержали почти 78 процентов граждан России – участников голосования".

Артур Парфенчиков напомнил, что свой голос за поправки отдало большинство жителей Карелии, принявших участие в голосовании по изменению Конституции.

"Мы с вами сделали выбор в пользу устойчивости политической системы, сохранения социальных гарантий, культурных традиций. При этом принципы равенства и справедливости, заложенные в Конституции 1993 года, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, остались неизменными. Мы должны стремиться к тому, чтобы эти принципы стали нормой жизни. Желаю вам, уважаемые земляки, здоровья, благополучия, успехов и достижений на благо нашей республики и всей страны!".

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Комментарии

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кир
2020-12-12 12:50:52
Ники опять пьёт. Ник сменил, а толку? :)
Вася
2020-12-12 12:47:55
Рассказала Лукьянова.

По ее словам, изначальная Конституция 1993 года — это документ, закладывающий основы демократического федеративного правового государства, однако после поправок ситуация изменилась.

«Уничтожены институты демократии. Уничтожен федерализм. Созданы механизмы для антиправового государства», — подытожила эксперт.
Вася
2020-12-12 12:17:19
Не честный президент не будет выпрашивать себе защиту и охрану после ухода с поста.
Вася
2020-12-12 12:16:14
Да просто надо чтобы люди дружно пришли и проголосовали за едросов. С этой народной партией у народа России будущее..
Zim
2020-12-12 12:16:10

Одни говорят, что результаты были получены административными методами, введением в заблуждение, вбросами, фальсификациями, прямой раздачей денег, лотереями, нажимом, давлением, угрозами — как угодно, а другие говорят, что добровольно люди голосовали, потому что знают, что новая Конституция сделает их жизнь достойной и благополучной,, интересно кто прав?
театральный критик
2020-12-12 12:29:35
Zim, лотерея говоришь... А чем либерастня лучше ? В васькиной олонии покупателям впаривают якобы скидочные карты за 200 руб. и обещают миллион .
Leopol'd
2020-12-12 13:01:23
театральный критик, так ты и не покупай? Кто заставляет? В этом рынок и состоит, иди в дикси, в пятеррчку.
Саныч
2020-12-12 12:15:46
Вроде порядочный человек. А присмотришься-балабол.
goo
2020-12-12 12:10:54
Надо было поменять конституцию, потому что в той конституции сказано, что надо поменять президента.
Вася
2020-12-12 11:59:39
Со своих огородов прокормимся.
театральный критик
2020-12-12 12:11:05
Вася, не все. Трудолюбивые прокормятся и с огородов, а бездельники, которые плакатиками трясут нет. Они раньше голубей кормили у молекулы, а теперь будут у них крошки хлебные отбирать. Заокеанские хозяева перестали печеньками кормить.
театральный критик
2020-12-12 11:40:43
Вполне доволен действующей Конституцией, которая гарантирует мне права, свободы, весьма достойное пенсионное обеспечение и кучу всяких льгот. Либерда может сколь угодно истерить и трясти плакатиками на пеньке, ибо рабочего стажа у них нет и не предвидится в обозримом будущем. Не любят работать. и не умеют. Любят бродского вслух читать в агрекалчнутом сарае активно жестикулируя ручонками и
восхищаясь друг другом.
ники
2020-12-12 12:00:42
бабка , ты глупа , хитра ,корыстна .
Off
2020-12-12 11:59:59
театральный критик, социопат..они трясут руками в думе. На трибуне.а ты неудачник, не можешь им простить что они плюют на тебя...))
театральный критик
2020-12-12 12:12:32
Off, оказывается ты не один тут со справкой. Привет занозе :)
Off
2020-12-12 13:05:30
театральный критик, социопат когда тебя на молекулы пустят. ...захвати лишние колготки. ))))
ники
2020-12-12 11:33:07
Выбор сделал . Воровать , разваливать и ни хрена не делать , получая офигенную зарплату из бюджета .
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