"Мы сделали выбор в пользу устойчивости политической системы, сохранения социальных гарантий, культурных традиций"

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил жителей с Днем Конституции и напомнил, как она менялась.

"Сегодня отмечается один из наших главных государственных праздников – День Конституции, - написал Парфенчиков в соцсети. - Она была принята 27 лет назад и с тех пор является главным ориентиром в развитии страны и общества, фундаментом, на котором строится будущее.

Однако, Конституция – это живой механизм, который, как и вся наша жизнь, может меняться. Ее нормы должны соответствовать требованиям времени, новым вызовам, с которыми сталкивается страна и общество. Поэтому очень важно было внести в основной закон поправки, что и было сделано в этом году в ходе общероссийского голосования. Изменения в Конституцию поддержали почти 78 процентов граждан России – участников голосования".

Артур Парфенчиков напомнил, что свой голос за поправки отдало большинство жителей Карелии, принявших участие в голосовании по изменению Конституции.

"Мы с вами сделали выбор в пользу устойчивости политической системы, сохранения социальных гарантий, культурных традиций. При этом принципы равенства и справедливости, заложенные в Конституции 1993 года, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, остались неизменными. Мы должны стремиться к тому, чтобы эти принципы стали нормой жизни. Желаю вам, уважаемые земляки, здоровья, благополучия, успехов и достижений на благо нашей республики и всей страны!".