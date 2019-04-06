Автор "Столицы на Онего" побывал в местечке Шиес в соседней с Карелией Архангельской области – в самой горячей точке эко-протеста в России.

В июле 2018 года на небольшой станции Шиес в Ленском районе Архангельской области началось строительство огромного мусорного полигона. Против реализации этого проекта выступили как местные жители, так и эко-активисты по всей стране. Многие из них объединились в Комитет спасения Урдомы.

В декабре они открыли на Шиесе круглосуточную вахту. Каждый день туда приезжают добровольцы из Архангельской области и Республики Коми. По периметру территории, где идёт строительство и на подъездных дорогах, волонтёры организовали несколько блокпостов.

Сегодня Шиес – самая горячая точка эко-протеста в России. Автор этих строк - Олег Реут стал одним из участников блог-тура, организованного в Урдому и Шиес.

"Надежда на то, что российский президент просто не знает о беде в Шиесе, ему нужно донести, сообщить, рассказать, а уж он точно отменит проект, является доминирующей во всех разговорах, - пишет Олег Реут. - Мы же всегда на выборы ходили. Всегда за Путина голосовали". Представить, а точнее поверить в то, что Путин, наверняка, про Шиес знает и отменять ничего не намерен, жители Урдомы не хотят. А может и не могут.

В ходе разговора пришлось задать неприятный вопрос: "Почему вы думаете, почему надеетесь, что власть разберётся? Почему надеетесь, что Путин разберётся?". В ответ: "А на кого ещё надеяться? Государство ведь так устроило, что законы защищают тех, кто у власти. А нам что остаётся?".

Подробнее – в нашем репортаже.