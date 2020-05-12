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На 20 пешеходных переходах Петрозаводска улучшится освещение, пообещали власти

Новости. Общество
08:05, 13 Мая 2020
фото: "Живой Петрозаводск"/https://vk.com/ptzlive
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В 2020 году 20 пешеходных переходов станут безопаснее за счёт дополнительного и более мощного оборудования, сообщили в администрации Петрозаводска.

В Петрозаводске продолжаются работы по приведению к нормативному состоянию уровня и равномерности освещенности пешеходных переходов. В 2020 году планируется модернизация 20 объектов в разных районах города. МУП "ПЭС" уже выполнил работы на четырёх из них.

Существующие светильники на более мощные заменили на пересечениях улиц Антикайнена и Гоголя, а также Лесного проспекта и Конного переулка. На перекрёстке улицы Маршала Мерецкова и проспекта Александра Невского, помимо замены старого оборудования, установили дополнительное. Также дополнительные светильники появились на пересечении проспектов Комсомольского и Александра Невского.

В этом году подрядчику ещё предстоит модернизировать пешеходные переходы по следующим адресам: на перекрёстках Лесной пр. – Сыктывкарская ул., пр. Первомайский – Ленинградская ул., Петрозаводское ш. – Революционная ул., пр. А. Невского – Станционная ул., Питкярантская ул. – Сортавальская ул., Лыжная ул. – Балтийская ул., ул. Мелентьевой – ул. Зайцева, на проспектах Октябрьском в районе домов № 5 и № 8 и Первомайском в районе Детской музыкально-хоровой школы, на улицах Судостроительной в районе дома № 6, Древлянка в районе дома № 22, Попова в районе домов № 2 и № 8, на набережной Варкауса в районе дома № 21 и на Лососинском шоссе в районе дома № 30.

Мероприятия в соответствии с дорожной картой реализуют с ноября 2018 года. За это время освещение обновили более чем на трёх десятках пешеходных переходов Петрозаводска.

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