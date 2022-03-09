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«На 70% выше смерть из-за инфекции»: Минздрав Карелии напомнил беременным о вакцинации от COVID-19

Новости. Общество
13:20, 20 Марта 2022
фото: © freepik.com/prostooleh

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Беременные женщины – это одна из групп риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции, сообщили в Минздравае Карелии.

По информации ведомства, вероятность заболеть и даже умереть от COVID-19 у беременных по сравнению с небеременными женщинами того же возраста оценивается достаточно высоко:
— на 70% выше смерть из-за инфекции;
— в 2 раза выше необходимость в госпитализации;
— в 3 раза выше попадание в отделение реанимации;
— в 2,9 раза выше необходимость в ИВЛ.

Вакцинация беременных женщин эффективна и безопасна. Прививка может предотвратить множество проблем в развитии ребёнка, рождённого с низкой массой тела, предупредить возможные долгосрочные проблемы, связанные COVID-19 у матери при беременности. Вакцинированные беременные и кормящие грудью женщины передают плоду или младенцу иммунные клетки против COVID-19.

Вакцинация снижает риск заболевания и его осложнений.

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