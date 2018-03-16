На автодороге в Сегежском районе перекрыто движение из-за непогоды

ГИБДД просит водителей воздержатся от поездок в Сегежу.

В паблике спасателей Сегежского района отмечается, что в связи с прекращением движения на автодороге "Надвоицы – Полга – Валдай – Вожмоозеро" Госавтоинспекция Сегежи рекомендует водителям воздержаться от поездок в данном направлении.

В настоящее время ведутся необходимые работы. О восстановлении движения будет объявлено дополнительно.