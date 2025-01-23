На должность аудитора Контрольно-счетной палаты Карелии назначили Елену Логинову

Срок ее полномочий составит пять лет.

Депутаты Законодательного Собрания Карелии 23 января назначили Елену Логинову на должность аудитора Контрольно-счетной палаты республики, сообщили в паблике Заксобрания.

Аудитор Контрольно-счетной палаты Карелии вступит в должность с 5 февраля. Срок ее полномочий составит пять лет.

Елена Владимировна Логинова работает в финансовой сфере более 25 лет, прошла путь от специалиста 2-й категории финансового управления до заместителя главы администрации Петрозаводска — председателя комитета финансов. Ее трудовая деятельность отмечена благодарностями и наградами. Имеет звания заслуженного экономиста Карелии, заслуженного экономиста Российской Федерации.