На должность аудитора Контрольно-счетной палаты Карелии назначили Елену Логинову

Срок ее полномочий составит пять лет.
Депутаты Законодательного Собрания Карелии 23 января назначили Елену Логинову на должность аудитора Контрольно-счетной палаты республики, сообщили в паблике Заксобрания.
Аудитор Контрольно-счетной палаты Карелии вступит в должность с 5 февраля. Срок ее полномочий составит пять лет.
Елена Владимировна Логинова работает в финансовой сфере более 25 лет, прошла путь от специалиста 2-й категории финансового управления до заместителя главы администрации Петрозаводска — председателя комитета финансов. Ее трудовая деятельность отмечена благодарностями и наградами. Имеет звания заслуженного экономиста Карелии, заслуженного экономиста Российской Федерации.
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