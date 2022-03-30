На дорогах Карелии остановили гонщиков-нарушителей

Три водителя почти на 50 км/ч превысили разрешенную скорость на трассе «Кола».

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, два серьезных нарушения скорости зафиксировали сотрудники ГИБДД на трассе «Кола».

В Пряжинском районе был остановлен водитель автомобиля Honda, превысивший скорость на 47 км/час.

В Кондопожском районе водитель автомобиля Skoda превысил скорость на 45 км/ч.

Житель Санкт-Петербурга также разогнался на 47 км/ч быстрее разрешенной скорости в Олонецком районе.

Все нарушители были привлечены к ответственности. Им грозит штраф от одной до полутора тысяч рублей.