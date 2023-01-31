На дорогах Карелии погибли 3 пешехода

В ГИБДД республики привели статистику 2023 года по авариям с участием пешеходов.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, с начала 2023 года на дорогах республики произошло 13 ДТП с участием пешеходов. В 12 случаях пешеходы пострадали, среди них — трое детей. Три человека погибли.

В ГИБДД напомнили водителям о внимательности при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам.

При этом пешеходов также призвали к внимательности и соблюдению правил дорожного движения. В ГИБДД напомнили о необходимости носить одежду со световозвращающими элементами, а также как можно чаще рассказывать детям о ПДД.