На дорогах в Карелии за несколько недель пострадали 11 пешеходов

В автонаездах 11 человек получили травмы, из них двое детей, сообщили в ГИБДД Карелии.

Из 51 зарегистрированного ДТП с начала года 50,9% (27 ДТП) произошли в Петрозаводске.

Особую обеспокоенность вызывают ДТП с участием пешеходов. Так в 11 автонаездах 11 человек получили травмы, из них двое детей.

Происшествия с пешеходами происходили преимущественно с 12.00 до 14.00. Шесть происшествий произошли на нерегулируемых пешеходных переходах.