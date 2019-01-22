На дорогах в Карелии за несколько недель пострадали 11 пешеходов

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В автонаездах 11 человек получили травмы, из них двое детей, сообщили в ГИБДД Карелии.
Из 51 зарегистрированного ДТП с начала года 50,9% (27 ДТП) произошли в Петрозаводске.
Особую обеспокоенность вызывают ДТП с участием пешеходов. Так в 11 автонаездах 11 человек получили травмы, из них двое детей.
Происшествия с пешеходами происходили преимущественно с 12.00 до 14.00. Шесть происшествий произошли на нерегулируемых пешеходных переходах.
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