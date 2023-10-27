На дороге в городе Карелии нашли человека в бессознательном состоянии

Мужчина рухнул на проезжую часть в Суоярви.

Сотрудники Росгвардии во время патрулирования улиц города Суоярви обнаружили мужчину, лежащего на проезжей части в бессознательном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.

Представители ведомства сразу вызвали на место бригаду скорой помощи. Росгвардейцы передали 42-летнего местного жителя врачам для своевременной госпитализации.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали нескольких нарушителей в кафе и магазинах Карелии.