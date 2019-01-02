На дороги Петрозаводска вывели 22 снегоуборочные машины

На дорогах карельской столицы работают 22 единицы снегоуборочной техники, сообщает администрация Петрозаводска.

Как сообщила заместитель председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова, с 3.00 ночи начались работы по уборке Петрозаводска после снегопада.

"Сейчас на дорогах находятся 22 единицы техники. Две бригады "ручников" очищают от снега остановки и пешеходные переходы. На тротуарах снег убирают четыре трактора со щетками. На грунтовых дорогах работает грейдер. Уборка карельской столицы после снегопада продолжается", - говорится в сообщении.