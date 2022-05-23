На двух перекрестках Петрозаводска появились «умные светофоры»

Владимир Любарский рассказал об установке на двух перекрестках города автоматизированной системы управления дорожным движением.

Как сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский, еще на двух перекрестках города появились «умные светофоры». Автоматизированная системы управления дорожным движением появилась на пересечениях Железнодорожной улицы с Первомайским проспектом и улицей Шотмана.

«Новые светофоры — это результат соглашения мэрии с Ростелекомом. Аппаратуру специалисты компании предоставили бесплатно, за что от имени горожан хочется сказать им большое спасибо. На данный момент Ростелеком проводит аналитику транспортной интенсивности на этих перекрестках, чтобы сделать первичную регулировку светофоров», — рассказал глава Петрозаводска на своей странице в соцсети.

Владимир Любарский напомнил, что на двух перекрестках города уже действуют «умные светофоры» — в октябре 2020 они были установлены на пересечениях Красноармейской улицы с улицами Гоголя и Горького.