На этой неделе энергетики продолжат плановые ремонты энергообъектов

АО "Прионежская сетевая компания" предупреждает о возможных отключениях потребителей от электроэнергии.

С 17 по 21 июня с 9.00 до 16.00 в Сегеже будет производиться монтаж нового провода на линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. Возможны отключения потребителей в это время на улицах Первомайская и Гористая.



В Сегежском районе в поселках Черный Порог, Олений и Вача в связи с ремонтом ЛЭП напряжением 10 кВ возможны отключения с 17 по 21 июня с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00.

В Петрозаводске, в поселке Соломенное (улицы Пришвина и Прибрежная) возможны отключения электроэнергии с 17 по 21 июня с 9.00 до 16.00. Причина: работы по замене опор и провода на линии электропередачи напряжением 0,4 кВ.

В Олонце с 17 по 21 июня с 9.00 до 16.00 будет производиться замена опор на ЛЭП 0,4 кВ. Возможны отключения на улице Полевая.

В Кемском районе, в поселке Рабочеостровск на улице Поморская пройдет ремонт ЛЭП напряжением 0,4 кВ. В связи с этим с 9.00 до 16.00 17, 19 и 21 июня возможны отключения.

В Медвежьегорском районе 17 и 18 июня с 10.00 до 17.00 будут производиться работы по технологическому присоединению новых объектов к сетям АО "ПСК". Возможны отключения в поселке Волозеро на улицах Озерная и Центральная.