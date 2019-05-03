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Новости. Общество
17:40, 03 Мая 2019
фото: pixabay.com

На федеральной трассе "Кола" в Карелии сохраняется неблагоприятная дорожная обстановка

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В Управлении федеральной трассы "Кола" предупреждают водителей о неблагоприятных погодных условиях и сложной обстановке на участках дороги в Карелии.

В настоящее время на федеральных трассах в Мурманской области и Республике Карелия сохраняются неблагоприятные погодные условия, в том числе – мокрый снег с дождем, в северных районах – метель, сообщили в Управлении.

Упрдор "Кола" просит водителей быть внимательными и учитывать метеообстановку при планировании маршрутов передвижения, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

С информацией о дорожных и погодных условиях можно ознакомиться на сайте Управления через ресурс с видео и метеопостами https://fad.karelia.ru/?page_id=456.

В случае нештатных ситуаций на дорогах необходимо обращаться в территориальный ситуационный центр ФКУ Упрдор "Кола" по телефонам: +7-921-800-07-94, (814 2) 44-44-77.

 

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