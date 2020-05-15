На "Госуслугах" появится раздел для обращений медиков

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил руководителям Минздрава и Минсвязи создать на портале "Госуслуги" специальный раздел для медиков.

В этом разделе медработники могли бы обратиться за помощью в решении возникающих вопросов, в частности, проблем с получением положенных им стимулирующих выплат, пишет издание "РИА Новости".



"Прошу министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Игоревича Шадаева совместно с министром здравоохранения Михаилом Альбертовичем Мурашко создать на портале госуслуг специальный раздел для обращений медиков, чтобы они могли напрямую рассказать о возникающих проблемах и получить помощь в их решении", – заявил Мишустин.



Кроме того премьер поручил проработать вопрос о приеме таких обращений и через единую горячую линию, посвященную борьбе с коронавирусом, – по номеру 8-800-2000-112.



"Необходимо контролировать каждый конкретный случай. И главное, чтобы средства дошли в положенном объеме до каждого человека, который работает с больными, зараженными коронавирусом, и людьми из группы риска. Здесь также я прошу моего заместителя Дмитрия Николаевича Чернышенко взять под контроль эту работу и запустить эту возможность для врачей с понедельника", – добавил Мишустин.