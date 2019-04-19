На ямочный ремонт дорог Петрозаводска потратят 20 млн рублей

Администрация карельской столицы сообщила о планах по проведению весеннего ямочного ремонта в городе.

"В этом году мы начинаем с суммы в 20 миллионов рублей. На так называемый ямочный ремонт пойдут эти деньги", - сказал руководитель управления городского хозяйства и транспорта администрации Петрозаводска Андрей Бекелев в эфире ГТРК "Карелия".

Сколько тысяч квадратных метров дорог города планируют отремонтировать, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".