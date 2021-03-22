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Житель Карелии сдал чужой комбайн на металлолом

Новости. Криминал
14:41, 23 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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В Олонце полиция установила подозреваемого в краже сельхозтехники, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Олонецкого района поступила информация о том, что с территории заброшенного ангара, принадлежащего сельхозпредприятию, похищены запчасти от дорогостоящей техники. Подозрение оперативников пало на 60-летнего местного жителя.

Полицейские установили, что мужчина побвал на частном объекте, который никто не охранял, четыре раза. Его интересовал хранившийся там комбайн. При помощи специальной техники он распилил его на части, а затем вывез их в пункт приема металла. Сумма ущерба составила 52 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее житель Карелии сдал в металлоломе аккумуляторы и насосы на 100 тысяч рублей.

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