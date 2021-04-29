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На юге Карелии мужчина порезал соседу ногу и оказался на нарах

Новости. Криминал
13:57, 30 Апреля 2021
фото: © freepik.com
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Неоднократно судимый житель Питкяранты во время застолья ранил соседа кухонным ножом и был наказан за это, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Питкярантского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя района,  причиненившего легкий вред здоровью своему соседу по дому.

Суд установил, что в декабре 2020 года во время совместного застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подсудимый кухонным ножом ранил соседа в ногу.

Подсудимый признал вину, раскаялся и принес извинения потерпевшему. Но, учитывая, что в «послужном списке» мужчины уже числятся сроки за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, а также две непогашенные судимости, мировой суд приговорил его к 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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