На юге Карелии нашли женщину, пропавшую после поездки в другой город

В Питкярантском районе нашли женщину, местонахождение которой было неизвестно с 28 ноября.

В паблике «Питкяранта. ДПО „Длинный Берег“» появилось объявление о том, что местная жительница, исчезнувшая 28 ноября, найдена.

«Найдена, жива», — сообщили в паблике.

Напомним, о нахождении жительницы поселка Салми не было известно с 28 ноября. Когда она поехала по делам в районный центр — Питкяранту.