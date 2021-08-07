На юге Карелии рецидивист продал запчасти от чужого трактора

Житель Лахденпохского района забрел на бывшую пилораму, нашел там запчасти и сдал их в металлолом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лахденпохского района обратился 60-летний местный житель. Он сообщил, что на территорию не действующей пилорамы, принадлежащей ему, проникли неизвестные. Злоумышленники вскрыли металлический контейнер и похитили хранившиеся там запчасти для трактора. Причинённый материальный ущерб составил 12 тысяч рублей.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого — 39-летнего ранее судимого сельчанина. Тот признался в содеянном и рассказал, что собирал металлолом рядом с бывшей пилорамой. Проникнув в постройку и обнаружив там запчасти, мужчина решил, что они никому не принадлежат, и взял их. Чужое имущество он продал, а деньги потратил на свои нужды.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.