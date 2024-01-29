На конечной остановке троллейбусов в Петрозаводске автолюбители устроили парковку

Горожане игнорируют призывы к соблюдению ПДД и знаки.
Как сообщили в пабликевтолюбители на конечной станции «Лыжная» превратили работу водителей троллейбусов в бедствие.
Горожане игнорируют призывы к соблюдению ПДД и знаки, рассказали в источнике.
В сообществе опубликовали фото.
Напомним, аналогичная проблема уже возникала в городе на конечной станции «Кемская».
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