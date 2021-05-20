На концерте в Москве прозвучал уникальный авторский инструмент из Карелии - лодкаструн

Традиционная и современная карельская культура была представлена на Днях Карелии в Москве, сообщили в правительстве республики.

Перед концертом состоялся показ модных коллекций, созданных по мотивам карельского костюма — от повседневной одежды с карельскими мотивами до фантазийных бумажных нарядов. На ремесленной выставке были представлены изделия лучших карельских мастеров — резьба по дереву, изделия из карельской березы, гончарное ремесло, ткачество, костяной фарфор и другие.

«Чтобы понять душу Карелии, ее людей, которые издавна живут в мире и согласии, — карелы, русские, финны, вепсы, — нужно услышать нашу музыку. Карелия — это древнейшая история, легендарная земля, где хранятся листы каменной книги. Карелия — это десятки монастырей и скитов, где тысячелетний духовный подвиг совершали наши монахи. Мы всех приглашаем в легендарную Карелию, чтобы вы впитали часть нашей земли, нашей великой России», — сказал глава Карелии Артур Парфенчиков, открывая концертную программу.

На сцене Светлановского зала выступил Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле», хор Валаамского монастыря, мужской ансамбль «Петроглиф», финалистка телепроекта «Голос 60+» Ирина Аникина. Со сцены звучал орган и оригинальный авторский инструмент — лодкаструн, который представляет собой настоящую лодку с музыкальными струнами.

По задумке организаторов, концерт под названием «От традиции до современности» показал древнюю музыкальную, песенную культуру нашей республики, имеющую вековые традиции, — народные песни и танцы, духовное пение. Многие из присутствовавших в зале никогда прежде не слышали, как звучат кантеле и йоухикко, не слышали карельский язык. Вечер в Московском доме музыки показал: творческие коллективы Карелии и исполнители, сохраняя традиции, развивают их и преумножают, делая культурное наследие народов Карелии живым и современным.