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Новости. Общество
16:48, 01 Июля 2019
фото: Петрозаводский городской Совет

На Кукковке создается "зеленый уголок отдыха"

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Парк со скамейками, дорожками и тренажерами появится на улице Питкярантской, расскзали в Петросовете.

По предложению депутатов Петросовета, на реализацию благоустройства общественной территории на улице Питкярантская, рядом с ТЦ "Ритм", планируется дополнительно направить 1,5 млн. рублей. Средства позволят реализовать дорогостоящий проект полностью уже в этом году.

Напомним, что в этом году в связи с увеличением финансирования из федерального бюджета в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" в столице Карелии будет выполнено благоустройство не трех, как это планировалось ранее, а шести общественных территорий. В список вошла и площадка бывшего рынка вблизи улицы Питкярантской, реконструкция которой будет выполнена в том числе с привлечением средств программы поддержки местных инициатив.

По проекту комплексного обустройства территории, предложенному инициативной группой жителей микрорайона Кукковка, здесь предложено создать "зеленый уголок отдыха": организовать дорожки, разбить газоны, установить скамейки, тренажеры, урны и ограждение. В настоящее время благоустройство территории началось. Работы осуществляет подрядная организация ООО "ОнегоДорСтрой", с которой заключен муниципальный контракт.

"В рамках программы "Комфортная городская среда" с привлечением средств программы поддержки местных инициатив на ул. Питкярантская выполняется первый этап проекта - проводится подготовка территории со снятием грунта, будет организовано освещение. Это самые дорогостоящие виды работ. Для того, чтобы реализовать проект полностью необходимо привлечение дополнительных средств", - рассказала начальник управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска Анна Дудырина.

Отметим, что в настоящее время по результатам проведенных муниципальных торгов образовалась экономия. Председатель Петрозаводского городского Совета Геннадий Боднарчук и депутат микрорайона Кукковка Андрей Ушаков, к которым за помощью обратились жители Кукковки, выступили с предложением к главе города Ирине Мирошник о том, чтобы направить эти средства на проведение второго этапа благоустройства общественной территории на ул. Питкярантская. Предложение депутатов было поддержано.

"По просьбе инициативных горожан совместно с главой города и комитетом ЖКХ мы прорабатываем направление дополнительных бюджетных средств на реализацию данного важного проекта. Дополнительная финансовая помощь уже в этом году позволит полностью благоустроить площадку у ТЦ "Ритм". Будет создана зеленая зона с дорожками и газонами, установлены тренажеры, скамейки, урны и ограждения, препятствующее заезду автомобилей, организовано освещение.

На Кукковке должно появиться долгожданное и цивилизованное место отдыха для всей семьи, которое, уверен, по достоинству оценят все жители микрорайона", - отметил депутат Петросовета от избирательного округа №7 Андрей Ушаков.

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Комментарии

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Кирилл
2019-07-01 16:52:53
хорошо хоть столбики не стали убирать с другой стороны Ритма.
Гость
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