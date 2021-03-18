На "Кургане" 20 марта состоится лыжный праздник

Петрозаводские любители лыж соберутся 20 марта на Республиканском спортивном комплексе.

В спортивном комплексе "Курган" 20 марта пройдут лыжные мероприятия , сообщает паблик "Петрозаводск спортивный".

В 11.00 в Спортивном комплексе состоится лыжная эстафета в рамках второго дня муниципального этапа Всероссийских соревнований школьников "На призы газеты Пионерская правда".

В 14.00 - лыжные гонки Спартакиады среди сотрудников общеобразовательных организаций Петрозаводска.

В 16.00 - муниципальный этап Всероссийской акции "Отцовский патруль. Мы ГоТОвы" - лыжные гонки.

В феврале "Столица на Онего" писала о том, что Петрозаводск присоединился к всероссийской акции "Отцовский патруль. Мы ГоТОвы".