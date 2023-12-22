На «Кургане» в Петрозаводске поборолись за победу сильнейшие лыжники Карелии

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов.

На республиканском спортивном комплексе «Курган» в Петрозаводске 23–24 декабря состоялись соревнования по лыжным гонкам — Кубок Республики Карелия по лыжным гонкам, I этап XII зимней Спартакиады учащихся (юношеская), региональные соревнования памяти заслуженного тренера России Петра Федоровича Богданова.

Как рассказали в источнике, Петр Федорович — мастер спорта и тренер по биатлону и лыжным гонкам. Окончил Ленинградский педагогический институт, а с 1970 года и до конца жизни работал тренером в Спортивной школе Петрозаводска. Петр Федорович подготовил 22 мастера спорта.

За победу в гонках свободным и классическим стилями на различных дистанциях боролись около 300 спортсменов из Петрозаводска, Костомукши, Беломорского, Кемского, Кондопожского, Лахденпохского, Лоухского, Медвежьегорского, Питкярантского, Пудожского, Сегежского и Суоярвского районов.

В первый день на высшую ступень пьедестала поднялись Анна Сергеева, Савелий Тимофеев, Анастасия Сидорова, Дарья Бортник, Егор Демачев и Максим Лукашин.

По итогам второго соревновательного дня золото завоевали Анна Сергеева, Андрей Корпусенко, Анастасия Сидорова, Корней Корнев, Дарья Бортник, Максим Лукашин.