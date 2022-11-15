На Кургане в Петрозаводске появились первые лыжники (ФОТОФАКТ)

В Петрозаводске лыжники окрыли зимний сезон.
Как сообщается в паблике Центра спортивной подготовки, зимний сезон объявляется открытым: первые лыжники появились на Кургане.
«Снега еще мало, но это не останавливает любителей лыжных прогулок! На Кургане уже вовсю катаются!» - отмечается в ЦСП.
На фото: специалист Центра спортивной подготовки Елена Есина и ее полчаса абсолютного счастья!
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