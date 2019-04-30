На майские праздники в Карелии пройдут рейды по выявлению пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД проведут рейды с 30 апреля по 5 мая по всей Карелии, сообщили в ведомстве.

До конца недели на всех дорогах республики инспекторы ДПС проведут проверки водителей на состояние опьянения.

Жителей Карелии призывают обо всех имеющихся фактах нарушений незамедлительно сообщать ближайшему автопатрулю, в дежурную часть полиции или с мобильного телефона на короткий номер 102.