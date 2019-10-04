На Медвежьегорском молокозаводе произошел пожар

Пожар на Медвежьегорском молокозаводе произошел в полдень, сообщили в МЧС Карелии.

В паблике "ОПС Медгора" сообщается, что пожар произошел в подвальном помещении в хохолодильной установке.

"На тушение выехали пожарные Медвежьегорской и Пиндушской пожарных частей. Тушению пожара, обнаружению очага пожара сильно препятствует сильное задымление помещения, а также высокая температура внутри помещения... По предварительной информации пожар произошел после проведения в помещении сварочных работ", – написали в паблике.

В МЧС Карелии рассказали, что помещение, где произошел пожар – не рабочее. Пожар ликвидирован.

Информация уточняется.

В марте появилась информация о модернизации производства на Медвежьегорском молокозаводе.