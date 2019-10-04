На Медвежьегорском молокозаводе произошел пожар

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Пожар на Медвежьегорском молокозаводе произошел в полдень, сообщили в МЧС Карелии.
В паблике "ОПС Медгора" сообщается, что пожар произошел в подвальном помещении в хохолодильной установке.
"На тушение выехали пожарные Медвежьегорской и Пиндушской пожарных частей. Тушению пожара, обнаружению очага пожара сильно препятствует сильное задымление помещения, а также высокая температура внутри помещения... По предварительной информации пожар произошел после проведения в помещении сварочных работ", – написали в паблике.
В МЧС Карелии рассказали, что помещение, где произошел пожар – не рабочее. Пожар ликвидирован.
Информация уточняется.
В марте появилась информация о модернизации производства на Медвежьегорском молокозаводе.
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