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Новости. Общество
16:37, 21 Июля 2019
фото: ГУМЧС по Мурманской области

На место поиска, где пропал дайвер из Петрозаводска, везут глубоководный аппарат

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На место поиска пропавших дайверов в Баренцевом море везут глубоководный аппарат Фалькон из Архангельска.

Об этом сообщает на своей странице в соцсети жена пропавшего дайвера из Петрозаводска Ольга. Также она говорит, что все родственникам и сочувствующим закрыли доступ в зону поисков.

"Я хочу сказать бесконечные слова благодарности, всем дайверам, кто бросив все дела, приехал на помощь! Это просто неоценимо! Они - и только они - дают мне надежду!" - написала Ольга.

По версии следствия, 16 июля двое мужчин осуществляли погружение с аквалангом в районе полуострова Немецкий.
"При выполнении погружения дайверы превысили максимально допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом и оказались в акватории Баренцева моря при температуре воды 8-10 градусов без достаточного количества кислорода в баллонах, то есть оказались в условиях не совместимых с жизнью. До настоящего времени их местонахождение не установлено", - сообщается на сайте управления.

Одни из пропавших дайверов – 47-летний петрозаводчанин Павел Попов.

Петрозаводский дайвер Дмитрий Беленихин, который также был одним из инструкторов при погружении, рассказал о допросах и обысках после пропажи в Баренцевом море двух ныряльщиков и повторно заявил о своей невиновности в происшедшем.

История пропажи дайверов.

Здесь видео с места погружения пропавших дайверов.

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