Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:40, 03 Июня 2019

На международном форуме покажут картины 81-летней звезды Instagram родом из Карелии

Загрузка...

Картины начинающей вышивальщицы на Петербургском международном экономический форуме сможет оценить глава Карелии Артур Парфенчиков.

Работы начинающей вышивальщицы из Ленинградской области – 81-летней Юлии Алешичевой – появятся на одной из выставок Петербургского международного экономического форума, куда приедет Артутр Парфенчиков. 

На самой выставке она присутствовать не сможет, но  обязательно будет следить за новостями по телевизору в перерывах между вышиванием. 81-летняя художница только что закончила очередную работу по мотивам картины Рафаэля "Мадонна со щеглом" и сейчас находится в творческом поиске.

Вышивкой Юлия Алешичева занялась пять лет назад. За это время успела стать звездой Инстаграма. Страничку создал её внук, сейчас у girl_from_1938 11 тысяч подписчиков, пишет издание Metro.

Юлия Михайловна живёт вместе с дочерью Светланой в Гатчинском районе Ленобласти. Переехала сюда из Карелии.

"У неё на глазах сгорела дача, погибли её любимые кот и собака, – рассказывает  Светлана. – Мы перевезли маму к себе в Вырицу".

Неожиданно Юлия Михайловна увлеклась вышиванием. Заинтересовалась репродукциями картин. 

"Когда мне было пять лет, мама научила меня вышивать, – говорит Юлия Михайловна. – Потом стало некогда: учёба, работа, семья. А теперь снова время появилось. И поняла: руки-то помнят". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.05.2019, 08:20
ФОТО: Гражданин Украины пытался вывезти в Финляндию 610 пачек сигарет, спрятав их от карельской таможни
28.05.2019, 14:40
ВИДЕО: Пассажирский автобус "развалился" прямо в центре Петрозаводска
27.05.2019, 09:37
Ирина Мирошник выразила соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося Владимира Шорникова
30.05.2019, 13:10
В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж"
29.05.2019, 13:45
ВИДЕО: На здании МВД в Петрозаводске неизвестный оставил послание
30.05.2019, 08:20
ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске на большой скорости перевернулся автомобиль

Аналитика

Сегодня 09:41
Капитал
Купи квартиру в ЖК "Иволга" на Древлянке и получи кэшбэк
При покупке квартиры в жилом комплексе "Иволга" на Древлянке Вы можете вернуть часть денег удобным для Вас способом.
Как "ТехРент" Петрозаводск сдавал 4
31.05.2019 16:20
Новый контракт "ТехРента"
30.05.2019 15:20
"При таком масштабном ремонте дорог на первое место выходит контроль качества его выполнения" 7
29.05.2019 11:12
Шунгит – как новый бренд Карелии
27.05.2019 12:49
Вся аналитика

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
Сегодня 10:47
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»