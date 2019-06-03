На международном форуме покажут картины 81-летней звезды Instagram родом из Карелии

Картины начинающей вышивальщицы на Петербургском международном экономический форуме сможет оценить глава Карелии Артур Парфенчиков.

Работы начинающей вышивальщицы из Ленинградской области – 81-летней Юлии Алешичевой – появятся на одной из выставок Петербургского международного экономического форума, куда приедет Артутр Парфенчиков.

На самой выставке она присутствовать не сможет, но обязательно будет следить за новостями по телевизору в перерывах между вышиванием. 81-летняя художница только что закончила очередную работу по мотивам картины Рафаэля "Мадонна со щеглом" и сейчас находится в творческом поиске.

Вышивкой Юлия Алешичева занялась пять лет назад. За это время успела стать звездой Инстаграма. Страничку создал её внук, сейчас у girl_from_1938 11 тысяч подписчиков, пишет издание Metro.

Юлия Михайловна живёт вместе с дочерью Светланой в Гатчинском районе Ленобласти. Переехала сюда из Карелии.

"У неё на глазах сгорела дача, погибли её любимые кот и собака, – рассказывает Светлана. – Мы перевезли маму к себе в Вырицу".

Неожиданно Юлия Михайловна увлеклась вышиванием. Заинтересовалась репродукциями картин.

"Когда мне было пять лет, мама научила меня вышивать, – говорит Юлия Михайловна. – Потом стало некогда: учёба, работа, семья. А теперь снова время появилось. И поняла: руки-то помнят".