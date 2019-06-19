На набережной Петрозаводска пройдет акция "Мы за здоровый образ жизни!"

Акцию для сторонников здорового образа жизни проведет молодежный центр "Смена", сообщили в администрации Петрозаводска.

Организаторы обещают полезные и интересные активности для участников.

20 июня в 16.00 на набережной Онежского озера (в сквере на пр. Ленина) состоится акция "Мы за здоровый образ жизни". Организатором выступает молодёжный центр "Смена".

На мероприятии пройдут танцевальные мастер-классы, фитнес-разминки и показательные выступления спортивных студий и творческих коллективов. Также посетителей ожидают эко-площадка, конкурс детских рисунков, настольные и подвижные игры, среди которых карельская "Кюккя".

Молодёжный центр приглашает всех желающих присоединиться к празднику здорового образа жизни.