На набережной Петрозаводска пройдет акция "Мы за здоровый образ жизни!"

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Акцию для сторонников здорового образа жизни проведет молодежный центр "Смена", сообщили в администрации Петрозаводска.
Организаторы обещают полезные и интересные активности для участников.
20 июня в 16.00 на набережной Онежского озера (в сквере на пр. Ленина) состоится акция "Мы за здоровый образ жизни". Организатором выступает молодёжный центр "Смена".
На мероприятии пройдут танцевальные мастер-классы, фитнес-разминки и показательные выступления спортивных студий и творческих коллективов. Также посетителей ожидают эко-площадка, конкурс детских рисунков, настольные и подвижные игры, среди которых карельская "Кюккя".
Молодёжный центр приглашает всех желающих присоединиться к празднику здорового образа жизни.
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