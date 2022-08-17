На набережной Петрозаводска вновь пройдет ярмарка «Карельские продукты»

В субботу, 26 августа, в Петрозаводске на набережной Онежского озера откроется ярмарка «Карельские продукты», сообщили в правительстве республики.
В этот раз наши фермеры привезут ягоды и грибы, варенье и джемы, соки и морсы, иван-чай и выпечку. Кроме того, приглашены к участию мастера-ремесленники.
Гости ярмарки смогут не только все попробовать и приобрести приглянувшиеся товары, но и научиться печь «пироги для зятя», расписывать пряники, мастерить карельскую куклу и многое другое. Мастер — классы бесплатные.
26 августа
13.00 — Карельская монетница из натуральной кожи
14.00 — Сувенирный пряник
16.00 — Расписная ложка с карельским узором
17.00 — Вепсская куколка «Капустка»
27 августа
13.00 — Пирожки для зятя
15.00 — Кукла «Зерновушка»
16.00 — Сувенирный пряник
17.00 — Браслетик из бересты и бисера
28 августа
13.00 — Пирожки для зятя
15.00 — Карельская монетница из натуральной кожи
16.00 — Сувенирный пряник
17.00 — Кукла «Зерновушка», Мастер: Михайлова Галина
18.00 — Роспись сувенирной тарелки карельским узором
Ярмарка будет работать 26, 27 и 28 августа с 12.00 до 20.00.
Ранее на набережной проходила ярмарка "Земляничное лукошко", все фермеры продавали клубнику.
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