На набережной Петрозаводска вновь пройдет ярмарка «Карельские продукты»

В субботу, 26 августа, в Петрозаводске на набережной Онежского озера откроется ярмарка «Карельские продукты», сообщили в правительстве республики.

В этот раз наши фермеры привезут ягоды и грибы, варенье и джемы, соки и морсы, иван-чай и выпечку. Кроме того, приглашены к участию мастера-ремесленники.

Гости ярмарки смогут не только все попробовать и приобрести приглянувшиеся товары, но и научиться печь «пироги для зятя», расписывать пряники, мастерить карельскую куклу и многое другое. Мастер — классы бесплатные.

26 августа

13.00 — Карельская монетница из натуральной кожи

14.00 — Сувенирный пряник

16.00 — Расписная ложка с карельским узором

17.00 — Вепсская куколка «Капустка»

27 августа

13.00 — Пирожки для зятя

15.00 — Кукла «Зерновушка»

16.00 — Сувенирный пряник

17.00 — Браслетик из бересты и бисера

28 августа

13.00 — Пирожки для зятя

15.00 — Карельская монетница из натуральной кожи

16.00 — Сувенирный пряник

17.00 — Кукла «Зерновушка», Мастер: Михайлова Галина

18.00 — Роспись сувенирной тарелки карельским узором

Ярмарка будет работать 26, 27 и 28 августа с 12.00 до 20.00.

Ранее на набережной проходила ярмарка "Земляничное лукошко", все фермеры продавали клубнику.