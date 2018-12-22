На набережной в Петрозаводске собираются строить храм

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Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин добивается разрешения на строительство церкви на городской набережной Онежского озера в Петрозаводске.
Не успели в карельской столице утихнуть ожесточенные споры вокруг строительства на площади Кирова часовни святого Фаддея Петрозаводского и передачи Русской православной церкви бывшего здания глазной больницы в историческом квартале города, как руководство Карельской митрополии РПЦ заявило о своих планах возвести огромный храм на набережной Онежского озера. Построить его хотят как раз по соседству с бывшей глазной клиникой, где сейчас располагается Петрозаводское епархиальное управление.
Подробнее о намерениях церковнослужителей возвести храм на набережной читайте здесь.
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