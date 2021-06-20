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На набережной в Петрозаводске обнаружено опасное растение (ФОТО)

Новости. Общество
14:58, 21 Июня 2021
фото: © паблике «События|ПЕТРОЗАВОДСК КАРЕЛИЯ РОССИЯ|»

На набережной Варкауса найдено растение, особенно опасное для детей.

В паблике «События|ПЕТРОЗАВОДСК КАРЕЛИЯ РОССИЯ|» появилась информация об опасном растении — белене — обнаруженной на газоне в районе набережной Варкауса.

«Белена — очень ядовитое растение, причем все её части. Больше всего страдают дети, которые путают семена белены со съедобными. Белена содержит алкалоиды гиосциамин, атропин, скополамин. Симптомы отравления (нарушение сознания, жар, учащённое сердцебиение, сухость во рту, нарушение зрения и др.) проявляются уже через 15-20 минут», — предупреждают горожан в паблике.

Ранее эксперт перечислил комнатные растения, опасные для человека.

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Комментарии

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нетюлень
2021-06-21 16:09:17
Да не бойтесь так. Малое дитя не гуляет в одиночку.
Изя
2021-06-21 15:23:57
При Мирошник такого не было )))) :)
театральный критик
2021-06-21 15:05:13
Когда либерасты нуждаются в протестанутости, они в любом месте могут краснокнижные лишайники найти :)
нетюлень
2021-06-21 16:02:46
театральный критик, процитируйте, где именно в исходнике есть слово "краснокнижный". Или балабол.
театральный критик
2021-06-21 16:09:46
нетюлень, что такое "исходник" ? В толковом словаре Русского языка нет такого малолетнего сленга.
Off
2021-06-21 15:25:36
театральный критик, социопатишка..ты чо ? Белены объелся? При чем тут ЛДПР? Они власть . Если надо то найдут мак и не только и твоём огороде. :)
Гость
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