На набережной в Петрозаводске обнаружено опасное растение (ФОТО)

На набережной Варкауса найдено растение, особенно опасное для детей.

В паблике «События|ПЕТРОЗАВОДСК КАРЕЛИЯ РОССИЯ|» появилась информация об опасном растении — белене — обнаруженной на газоне в районе набережной Варкауса.

«Белена — очень ядовитое растение, причем все её части. Больше всего страдают дети, которые путают семена белены со съедобными. Белена содержит алкалоиды гиосциамин, атропин, скополамин. Симптомы отравления (нарушение сознания, жар, учащённое сердцебиение, сухость во рту, нарушение зрения и др.) проявляются уже через 15-20 минут», — предупреждают горожан в паблике.





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