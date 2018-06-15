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Новости. Общество
12:45, 15 Июня 2018

На обработанных территориях Петрозаводска не нашли клещей

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Антиклещевая обработка зеленых зон карельской столицы завершена.

Акарицидным препаратом обработаны 80 гектаров в местах отдыха горожан и территории возле пешеходных дорожек.

Организация-подрядчик провела профилактические мероприятия практически во всех активно посещаемых пешеходных местах и местах отдыха в районах, граничащих с зелеными массивами или покрытых густой растительностью.

- Контрольные энтомологические обследования не выявили наличия клещей на обработанных территориях, - отметила начальник управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска Анна Дудырина.

Обработке акарицидным составом не подвергались земли частной застройки и ТСЖ, территории предприятий и организаций. Антиклещевые мероприятия запрещены и в водоохранных зонах. Поэтому специалисты рекомендуют горожанам соблюдать повышенные меры безопасности при нахождении на территориях отдыха у воды, по возможности держась в стороне от высокой травы и кустарников.

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